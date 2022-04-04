Литва закриває російське консульство у Клайпеді та висилає посла рф

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Литва закриває російське консульство у Клайпеді, а російському послу наказали залишити країну. Нинішній посол Литви в москві теж повернеться додому, повідомив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс, пише LRT.

«У відповідь на військову агресію росії проти суверенної України та звірства, вчинені російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включно з жахливою різаниною в Бучі, уряд Литви вирішив знизити рейтинг дипломатичного представництва, і посол російської федерації буде змушений залишити Литву», — сказав він.

Ще тиждень тому Ландсбергіс казав, що закриття російського консульства в портовому місті Клайпеда — складне питання через транзит до Калінінградської області.

Сьогодні Литва стала першою з країн Європи, яка відкликала свого посла з росії. До цього, стала першою країною, яка відмовилася від російського газу.