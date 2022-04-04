Премʼєр Шмигаль розповів, скільки коштує держбюджету України день війни з рф

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«Бабель»

Через війну з росією лише державний бюджет України щодня втрачає 2 мільярди гривень.

Про це премʼєр-міністр Деніс Шмигаль розповів в інтервʼю «НВ».

Зокрема втрати інфраструктури за місяць війни, попередньо, становили $119 мільярдів.

«Якщо додати сюди військові втрати та збільшення військових і соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 мільярдів», — сказав премʼєр.

Він зазначає, що через бойові дії втрати щодня змінюються. Але загальна сума перевищує $0,5 трильйона.