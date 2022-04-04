Омбудсман Людмила Денісова оприлюднила свідчення грубого порушення Женевської конвенції щодо українських полонених

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Фото УНІАН

Під час останнього звільнення українців з ворожого полону підтвердилися факти грубого порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводженні з ними з боку російської сторони, каже омбудсман. Їх тримали в полі, в ямі, у гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували.

Військових з острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому, зазначає Денісова.

Військовополонених вивезли в невідомому напрямку та поселили в наметовому містечку за температури повітря 20 градусів морозу, унаслідок чого вони відморозили кінцівки. Також до них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку.

Порушенням статті 26 Женевської конвенції також є те, що подекуди громадян України по кілька днів морили голодом.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини закликає Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці порушення.