Розвідка: росіяни налагоджують канал контрабанди через Грузію. Грузинським спецслужбам наказано не перешкоджати

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Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency / Getty Images

Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається також, що представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

Українській розвідці стало відомо про ще один канал постачання до рф товарів військового призначення — Східною Азією. Цим каналом до країни-окупанта постачають запчастини для техніки, електроніку й оптичні прилади.

Також розглядається можливість відновити авіасполучення між Грузією та рф.