МЗС: Росіяни замінували близько 13% території України. Заміновані продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти, за попередніми оцінками, замінували 80 тисяч квадратних кілометрів території України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.

Загарбники свідомо мінують іграшки та блискучі предмети, на які можуть звернути увагу саме малюки, говорять у МЗС.

Тоді як весь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх використання, рф збільшує масштаби їхнього застосування в Україні та навіть випробовує протипіхотні міни нового зразка, такі як ПОМ-3 («Медальйон») та інші.

Вже зараз Збройні сили України разом із ДСНС та іншими структурами розміновують звільнені території. Проте, основна робота, зазначають в МЗС, почнеться після повного виведення російських військ з території України.