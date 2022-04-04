Чинний премʼєр Угорщини Віктор Орбан оголосив про свою пʼяту перемогу на виборах

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European People's Party / Flickr

На парламентських виборах в Угорщині лідирує чинний прем’єр країни Віктор Орбан та його партія «Фідес» (Fidesz). Про це повідомляє Radio Liberty та Index.

За попередніми підрахунками:

партія «Фідес» отримує 55% та 135 місць у парламенті зі 199;

об’єднана опозиція — 33% та 56 місць;

опозиційна партія «Наша країна» (Mi Hazánk) — має 6,44% та 7 місць.

Німецьке національне самоврядування Угорщини — одне місце у парламенті.

Таким чином Віктор Орбан очолить угорський уряд уже впʼяте і четвертий раз поспіль. Про свою перемогу він оголосив увечері 3 квітня: «Ми здобули велику перемогу. Її видно навіть із Місяця і точно з Брюсселя. Ми зробимо все можливе, щоб заслужити на довіру, яку ми отримали від них сьогодні ввечері», — сказав Віктор Орбан і звернувся до угорців Закарпаття із проханням не боятись, бо «батьківщина з ними».

Віктор Орбан — проросійський політик. З початку війни в Україні він заявив, що Угорщиною заборонено провозити військову та гуманітарну допомогу Україні. Уряд країни також виступає проти надання Україні угорської безпекової підтримки.