Міністр Ірина Верещук розповіла, які гуманітарні коридори працюватимуть 4 квітня — маршрути

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На сьогодні, 4 квітня, Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації людей у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях. Маршрути оголосила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Із Маріуполя до Запоріжжя є можливість виїхати на для приватному транспорті. До Маріуполя вже виїхало 15 автобусів для евакуації людей.

Крім цього, делегація Червоного хреста планує продовжити рух разом із сімома автобусами до Маріуполя із селище Мангуш Маріупольського району.

Також продовжать евакуацію із Луганської області, а саме із Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Нижнього.

Ірина Верещук зазначила, що окупанти у Луганській області постійно обстрілюють гуманітарні колони.