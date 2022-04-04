Вплив на політику всередині ЄС та тактична ядерна зброя. Що у світі писали про війну в Україні 3 квітня

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Стас Козлюк / Бабель

Огляд публікацій провідних іноземних видань за 3 квітня на тему війни в Україні.

Кореспонденти The Washington Post побували на Донбасі, який швидко стає найгарячішою точкою війни. За два дні вони обʼїхали Донеччину, наближаючись до позицій російських загарбників на відстань у кілька кілометрів. Журналісти розповідають, як українські військові ефективно захищаються (лінія фронту на межі з «лднр» практично не змінилась, попри постійні обстріли росіян) і зміцнюють оборону, як волонтери допомагають їм обладнанням й рештою необхідного та як тисячі цивільних мешканців евакуюються з потенційних гарячих точок. «Я не хочу жити під росією», — пояснює своє рішення одна зі співрозмовниць видання.

Видання The Atlantic опублікувало статтю про те, як війна в Україні впливає на політику у країнах ЄС. Наприклад, події в Україні сильно вплинули на вибори в Угорщині та передвиборчі настрої у Франції. Угорські вибори відбулися в неділю, 3 квітня, тому вже скоро можна буде побачити, як їхні результати вплинуть на позицію Угорщини та європейську політику. Угорські опозиціонери використовують інформацію про вторгнення рф як аргумент проти чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, якого називають «останнім другом путіна». Натомість французький президент Емманюель Макрон, який бореться за обрання на другий термін, отримав додаткову перевагу на перегонах, оскільки він став чи не єдиним серйозним кандидатом, не поміченим у симпатії до путіна. Головна конкурентка Макрона Марін Ле Пен, наприклад, отримувала фінансування від путіна для своїх попередніх кампаній.

Американський журнал Popular Science у світлі ядерної загрози з боку рф написав про тактичну ядерну зброю. Тоді як стратегічна ядерна зброя створена для тотальної війни і може використовуватися для атак з великої відстані та знищувати одним ударом міста та регіони, тактичне ядерне озброєння менш потужне й використовується на середніх відстанях. По суті така зброя є суперартилерією. На сьогодні рф має орієнтовно 1 912 таких боєголовок. Багато оглядачів у США почали теоретизувати на тему використання таких ракет в Україні. Загалом, хоча тактична ядерна зброя набагато менш потужна за стратегічну, концепція драбини ескалації застерігає, що її використання ― це все одно крок від звичайної війни до ядерної.

Багато іноземних видань написали сьогодні про свідчення жахливих убивств цивільних українців у Бучі. Видання The New York Times надрукувало огляд реакцій світових лідерів на ці світлини та репортажі. На жаль, заклики пришвидшити розгляд справи Міжнародним кримінальним судом можуть не дати бажаних результатів, адже суду бракує можливостей притягнути винних лідерів рф до відповідальності. Так само й процес у Міжнародному суді справедливості ― він можливий, але будь-яке його рішення повинна підтримати Рада безпеки ООН, де росія має право вето. З іншого боку, свідчення з Бучі допомагають виправдати подальшу допомогу Україні, зокрема озброєнням класу «земля-повітря», і посилення санкцій ЄС проти росії.