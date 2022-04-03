Події 3 квітня в огляді «Бабеля»: у Бучі та інших містах Київської області знаходять тіла закатованих цивільних, це шокувало весь світ

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RONALDO SCHEMIDT / AFP via Getty Images.

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 3 квітня з’явилися перші фото та відео з Бучі, Гостомелю, Дмитрівки та інших міст і селищ Київської області, які звільнила українська армія. Росіяни залишили по собі багато мін і трупів цивільних. Деякі тіла мають ознаки катувань, цивільних людей розстрілювали, намагалися закопувати та спалювати. Масштаби мародерства теж вражають — окупанти прагнули вивезти з собою навіть дитячі речі, білизну та засоби особистої гігієни. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала негайно розпочати незалежне розслідування російських злочинів у передмістях Києва. Глава МЗС Британії Ліз Трасс назвала огидними звірства росіян та заявила, що її країна співпрацює з іншими, щоб зібрати докази для Міжнародного кримінального суду. У міноборони росії, як і очікувалося, цинічно заперечують злочини своїх військових.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat та Conflict Intelligence Team почали розслідувати воєнні злочини у Бучі та просять усіх, хто має якусь інформацію, повідомити їм про це. Їх особливо цікавлять тактичні знаки на техніці та петлиці, шеврони, нашивки з іменами військовослужбовців. Усю інформацію можна надсилати на пошту info@citeam.org або в телеграм @leviev.

Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала звіт про військові злочини росіян на тимчасово окупованих територіях України. Він містить показання жінок, яких ґвалтували росіяни, факти тортур і страт цивільних. Також у звіті є інформація про вбивства дітей.

При спробі виїхати з Маріуполя російські окупанти вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса, який є автором документального фільму Mariupolis.

Більшість мешканців притулку для тварин у Бородянці на Київщині загинули під час окупації селища росіянами. З 485 тварин вижили лише 150, вони перебувають у тяжкому стані, бо багато днів жили без їжі та води.

Латвія та Естонія повністю відмовилися від російського газу слідом за Литвою, яка зробила це вчора. Країни Балтії стали першими в Євросоюзі, хто ухвалив такі рішення. Нестачу газу покриють шляхом поставок зрідженого природного газу.

Окупанти вже другу добу не пропускають евакуаційні автобуси з мешканцями Маріуполя, які їдуть з Бердянська до Запоріжжя. Причина — росіяни не хочуть пропускати чоловіків. А жінки не згодні їхати без чоловіків. З огляду на те, скільки цивільних чоловіків окупанти вбили в Київській області, на окупованій території їм залишатися не можна.

Хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України. Серед них, ймовірно, є й військові злочинці.

В Україні з початку війни вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг — це понад 13% загального протягу. Крім того, знищено 273 мости та шляхопроводи. Сума збитків — 874 млрд гривень.