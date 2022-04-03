Зґвалтування і страти, грабежі. Human Rights Watch представила звіт про злочини російських військових в Україні

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Стас Козлюк / Бабель

Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch опублікували звіт про військові злочини російських військових на тимчасово окупованих територіях України.

У звіті наведені події, які мали місце у період короткочасної окупації територій Чернігівської, Харківської та Київської областей. Зафіксовані випадки багаторазового зґвалтування жінок з 27 лютого по 14 березня, два випадки позасудової страти, інші випадки насильства та погроз на адресу цивільних, а також велика кількість пограбувань.

У звіт увійшла історії 31-річної жінки з Малої Рогані, яку кілька разів зґвалтував російський військовий. Він бив її та погрожував розстрілом.

У селі Старий Биків Чернігівської області зафіксовано розстріл людей — окупанти розстріляли шістьох чоловіків на очах у інших цивільних.

6 березня російські військовослужбовці у селі Ворзель кинули димову шашку в підвал, а потім застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони виходили з підвалу.