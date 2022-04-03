Укравтодор: В Україні через війну вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг

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В Україні через вторгнення росії вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг — це понад 13% загального протягу.

Про це 3 квітня повідомив перший заступник Укравтодору Андрій Івко.

Крім того, знищено 273 мости, шляхопроводи тощо.

«Загальна сума, яку ми вже підрахували, становить 874 млрд грн. Іншими словами, це сума на відновлення зруйнованих у часи війни техногенних споруд та доріг, у тому числі 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мости», — наголосив Івко.