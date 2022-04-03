Генштаб: Втрати окупантів рф в Україні сягнули 18 тисяч людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Міністерства оборони України
Станом на 3 квітня війська рф у війні проти України втратили уже приблизно 18 тисяч людей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці:
- 644 танки;
- 1 830 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 105 реактивних систем залпового вогню;
- 54 засоби протиповітряної оборони;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 249 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 89 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 24 одиниці спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.