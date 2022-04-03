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Генштаб: Втрати окупантів рф в Україні сягнули 18 тисяч людей

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Пресслужба Міністерства оборони України

Станом на 3 квітня війська рф у війні проти України втратили уже приблизно 18 тисяч людей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: