Китай заявив, що добиватиметься миру в Україні «на власних умовах»

Новини

Uwe Aranas / Wikipedia

Премʼєр-міністр Китаю Лі Кецян запевнив, що Пекін домагатиметься миру в Україні, але «власним шляхом», — уникаючи тиску на росію, повідомляє Reuters.

Премʼєр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру у «свій спосіб», а президент Сі Цзіньпін висловив сподівання, що ЄС буде розглядати Китай «незалежно», маючи на увазі тісні звʼязки Європи зі Сполученими Штатами.

Під час віртуального саміту з Лі Кецяном та Сі Цзіньпіном Європейський Союз закликав Китай не дозволяти москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення росії в Україну.

«Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу Росії продовжать війну», — застеріг представників Китаю президент Європейської ради Шарль Мішель.

У відповідь Лі Кецян запевнив, що Китай завжди прагнув миру, сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у міжнародній спільноті.

Водночас, зараз Китай продовжує налагоджувати тісніші енергетичні, торгові та безпекові зв’язки з рф. За кілька тижнів до вторгнення 24 лютого Китай і росія оголосили про стратегічне партнерство без обмежень.