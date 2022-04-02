У Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей. У місті знайшли розстріляних росіянами цивільних

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На Київщині після звільнення області від окупантів знаходять розстріляних цивільних.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк опублікував фото з Бучі Київської області. На ньому зображені тіла людей, що лежать на вулицях із звʼязаними руками. «Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози», — написав Подоляк.

У Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей, повідомив міський голова. За його словами, після звільнення місто сильно зруйноване, а його вулиці всіяні тілами мертвих людей.

Спецсили поліції наразі зачищають місто від диверсантів і пособників російських військ.

Тіла вбитих росіянами людей знаходять не тільки в Бучі. Уже знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни взяли в полон 10 днів тому.

Також за 20 кілометрів від Києва біля траси лежать тіла 4—5 мертвих голих жінок, яких росіяни намагалися спалити просто на узбіччі дороги.