Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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telegram / Офіс Генерального прокурора
Під завалами Миколаївської ОДА, куди 29 березня влучила ракета, знайшли тіла 32 загиблих. Ще один постраждалий помер у лікарні.
Про це повідомили в ДСНС.
34 людини зазнали травм. Зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати конструкції та діставати з-під завалів тіла загиблих.
На місці працюють 35 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.