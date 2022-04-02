Кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 33 людей

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telegram / Офіс Генерального прокурора

Під завалами Миколаївської ОДА, куди 29 березня влучила ракета, знайшли тіла 32 загиблих. Ще один постраждалий помер у лікарні.

Про це повідомили в ДСНС.

34 людини зазнали травм. Зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати конструкції та діставати з-під завалів тіла загиблих.

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На місці працюють 35 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.