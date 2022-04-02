Віцепремʼєр Верещук: На цю суботу погоджено 7 гуманітарних коридорів у трьох областях

Новини

На сьогодні, 2 квітня, погоджено 7 гуманітарних коридорів для евакуації людей:

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя люди зможуть виїхати на власному автотранспорті.

Також є можливість виїхати з Бердянська до Запоріжжя. Цим маршрутом прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Коридори у Луганській області: з Рубіжного, селища Нижнє, з Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька до Бахмуту.