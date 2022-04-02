Генштаб: У війні з Україною загинули вже 17,8 тисячі російських окупантів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 2 квітня війська рф у війні проти України втратили вбитими приблизно 17 800 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці такі:
- 631 танк;
- 1 776 бойових броньованих машин;
- 317 артилерійських систем;
- 100 реактивних систем залпового вогню;
- 54 засоби протиповітряної оборони;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 236 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 24 одиниці спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.