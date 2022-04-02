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Генштаб: У війні з Україною загинули вже 17,8 тисячі російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 2 квітня війська рф у війні проти України втратили вбитими приблизно 17 800 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці такі: