росія атакувала Дніпропетровщину ракетами — двоє людей поранені

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Уночі, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає», — зазначив Резніченко.

Також він додав, що вночі українські ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.