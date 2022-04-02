Росія завдала ракетного удару по Полтаві та Кременчуку

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У ніч з 1 на 2 квітня російські війська завдали ракетного удару по Полтаві.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, окупанти також завдали багато ударів по Кременчуку.

«Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо», — додав голова ОДА.

Він попросив зберігати спокій, не поширювати жодних фото та не ігнорувати повітряну тривогу.