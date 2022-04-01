Відбулося жеребкування чемпіонату світу з футболу 2022. З ким зіграє Україна, якщо пройде кваліфікацію

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У Досі (Катар) відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу 2022, за результатами якого стали відомі усі групи.

Збірна України, якщо пройде кваліфікаційну стадію, потрапить до групи B, разом з командами Англії, США та Ірану.

На шляху до чемпіонату світу українцям необхідно спочатку подолати збірну Шотландії, а потім — збірну Уельсу. Ігри мають відбутися у червні.

Інші команди сформували наступні квартети

Група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

Група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

Група D: Франція, Австралія / ОАЕ / Перу, Данія, Туніс

Група E: Іспанія, Коста-Ріка / Нова Зеландія, Німеччина, Японія

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея