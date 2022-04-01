Генштаб: Окупанти планують 4 квітня провести у Токмаку «референдум»

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Російські окупанти запланували на 4 квітня проведення «референдуму» в місті Токмак Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупаційна адміністрація вже оповістила місцеве населення про цей захід. Про деталі референдуму Генштаб не повідомляє.

Напередодні стало відомо, що російські загарбники захопили міськраду Токмака. Також на сайті міськради стали публікуватися новини російською мовою з погрозами проукраїнському населенню міста.