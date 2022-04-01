Міносвіти оприлюднило умови вступної кампанії у 2022 році

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Міністерство освіти оприлюднило умови вступної кампанії до закладів вищої освіти на 2022 рік.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми заклали Національний мультипредметний тест для здобуття вищої освіти на підставі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на конʼюнктурні та медичні спеціальності (зокрема й на контракт)», — сказав він.

Національний мультипредметний тест — це загальний тест з української мови, математики, історії України. За цим тестом буде виставлено три оцінки, які оголосять відразу після закінчення тестування. Шкарлет також розповів, що буде можливість перервати цей онлайн-тест в разі повітряної тривоги.

Крім того, буде передбачено і основні, і спеціальні та додаткові сесії екзаменування. Міністр зазначив, що у 2022 році суттєво підвищилася роль мотиваційних листів. Зокрема, в разі вступу на бюджет такий лист використовуватимуть для рейтингування абітурієнтів з однаковим конкурсним балом, а під час вступу на контракт мотиваційний лист може бути основою для рейтингування абітурієнтів.

В разі вступу на рівень «Професійний молодший бакалавр» на основі базової середньої освіти необхідно: на спеціальності з творчим конкурсом — лише творчий конкурс; інші спеціальності на бюджет — індивідуальна усна співбесіда; контрактні спеціальності — мотиваційний лист.

У разі вступу на рівень «Професійний молодший бакалавр» на основі повної середньої освіти необхідно: для курсантів — чинні правила прийому; на спеціальності з творчим конкурсом — творчий конкурс; інші спеціальності на бюджет — індивідуальна усна співбесіда; контрактні спеціальності — мотиваційний лист.

Також нові зміни передбачають магістерський комплексний тест (іноземна мова та право) для вступу на магістратуру за спеціальностями «право» та «міжнародне право», а також магістерський тест навчальної компетентності в разі вступу до магістратури на деякі спеціальності.

«Основним пріоритетом ми поставили безпеку та оборону. Буде максимальне сприяння набору курсантів до військових і правоохоронних закладів», — сказав Шкарлет. Передбачено залучення військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони, рятувальників і правоохоронців.

Крім того, буде передбачено можливість здобути безкоштовну другу освіту для тих, хто вже має першу цивільну спеціальність.