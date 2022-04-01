Нацбанк погодив призначення нового голови правління Укрексімбанку

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Flickr / Національний банк України

Національний банк України погодив призначення Сергія Єрмакова на посаду голови правління Укрексімбанку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрексімбанку.

Сергія Єрмакова призначили виконувачем обов’язків голови правління банку 12 жовтня 2021 року.

17 грудня 2021 року розпочався відкритий конкурс на посаду голови правління, який мав завершитися в березні 2022 року.

Після того як росія розпочала війну проти України, 14 березня наглядова рада Укрексімбанку ухвалила рішення затвердити Єрмакова на посаду голови правління до закінчення дії воєнного стану в Україні.

«Після завершення режиму воєнного стану наглядова рада зобов’язується почати новий конкурс на посаду голови правління АТ «Укрексімбанк», — говорять у пресслужбі банку.

4 жовтня 2021 року «Схеми» повідомили про напад на їхню знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання.