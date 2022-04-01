ЗСУ повернули під свій контроль 29 сіл Київщини та Чернігівщини

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Міністерство оборони України / Flickr

Підрозділи Збройних сил України звільнили 15 сіл на Київщині та 14 сіл Чернігівської області.

Про це повідомляє Генштаб.

На Київщині звільнили Демидів, Димер, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Жовтневе, Глибівку, Ясногородку, Толокунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.

Також ЗСУ взяли під контроль населені пункти Чернігівської області: Рудню, Шевченкове, Бобрик, Старий Басан, Новий Басан, Макіївку, Погреби, Бажанівку, Володимирівку, Шняківку, Сальне, Софіївку, Гаврилівку.

За інформацією депутата Іванківської районної ради Олега Берегового, окупанти залишили також селище Іванків. Він оприлюднив фото місцевих з українським прапором біля райради.