«Схеми»: Російський аеропорт «Пулково», яким частково володіє Німеччина, можуть використовувати у воєнних цілях

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Міноборони росії відправляє з аеропорту «Пулково» у Санкт-Петербурзі свої військові літаки на бойові завдання в Україну. Опосередковано часткою цього летовища володіє влада Німеччини.

Про це повідомляють у розслідуванні журналісти «Схем».

Журналісти «Схем» зафіксували, що принаймні 6 військових літаків рф користуються цим аеропортом для ведення наступальних дій. Ідеться про військово-транспортний літак ІЛ-76МД 223 льотного підрозділу Військово-космічних сил, великий транспортний літак АН-124-100 «Руслан» 224 підрозділу, ІЛ-76ТД, ІЛ-76МД 224 льотного підрозділу, ІЛ-62М і Ту-154М, який зазвичай перевозить військове керівництво.

«Пулково» входить у п’ятірку найбільших аеропортів росії. Ним керує фірма «Воздушные ворота северной столицы», а з 2009 року частку у 25% у ній має німецька компанія Fraport. Понад 31% Fraport належить федеральній землі Гессен і майже 21% — Франкфурту.

У Fraport кажуть, що аеропорт цивільний і компанія не знає про його військове призначення.

Якщо факти використання цього аеропорту у війні проти України будуть доведені, на Fraport чекає відповідальність за порушення міжнародного кримінального законодавства.