Генштаб ЗСУ: втрати армії рф зросли до 17 700 осіб

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Станом на 1 квітня війська росії у війні проти України втратили вбитими 17 700 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці за весь період війни такі: 625 танків, 1 751 ББМ, 316 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 ППО, 1 220 одиниць автотехніки та 76 цистерн з ПММ, 24 одиниці спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 85 БПЛА, 143 літаки та 131 гелікоптер, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.