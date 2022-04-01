Закрити ФОП або внести в нього зміни знову можна на порталі «Дія»
- Автор:
- Анна Холоднова
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rawpixel / Unsplash
У «Дію» повернули послуги з внесення змін про ФОП та закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через вимкнення електронних держреєстрів. Наразі реєстри в безпеці та знову працюють.
Повідомляє Telegram порталу «Дія».
Що потрібно зробити, щоб внести зміни про ФОП:
- перейти на портал «Дія» за посиланням;
- авторизуватися з електронним підписом чи BankID;
- заповнити онлайн-форму;
- перевірити дані та підписати заяву КЕПом.
Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня, обіцяють у повідомленні. Результат повідомлять листом на електронну пошту, вказану під час реєстрації на порталі «Дія».
Що потрібно зробити, щоб закрити ФОП:
- перейти на портал «Дія»;
- авторизуватися на порталі та натиснути «Замовити за 2 хвилини»;
- «Дія» підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом.
Заява буде автоматично надіслана реєстратору, а результат ви отримаєте протягом доби. Статус можна переглянути в кабінеті громадянина на порталі «Дія».
Нещодавно в «Дії» також поновили послугу з автоматичної реєстрації ФОП. За кілька днів нею скористалися вже 1 800 українців.