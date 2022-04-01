Закрити ФОП або внести в нього зміни знову можна на порталі «Дія»

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У «Дію» повернули послуги з внесення змін про ФОП та закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через вимкнення електронних держреєстрів. Наразі реєстри в безпеці та знову працюють.

Повідомляє Telegram порталу «Дія».

Що потрібно зробити, щоб внести зміни про ФОП:

перейти на портал «Дія» за посиланням;

авторизуватися з електронним підписом чи BankID;

заповнити онлайн-форму;

перевірити дані та підписати заяву КЕПом.

Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня, обіцяють у повідомленні. Результат повідомлять листом на електронну пошту, вказану під час реєстрації на порталі «Дія».

Що потрібно зробити, щоб закрити ФОП:

перейти на портал «Дія»;

авторизуватися на порталі та натиснути «Замовити за 2 хвилини»;

«Дія» підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом.

Заява буде автоматично надіслана реєстратору, а результат ви отримаєте протягом доби. Статус можна переглянути в кабінеті громадянина на порталі «Дія».

Нещодавно в «Дії» також поновили послугу з автоматичної реєстрації ФОП. За кілька днів нею скористалися вже 1 800 українців.