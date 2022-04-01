Актор Джим Керрі завершує акторську кар’єру

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Американський актор і комік Джим Керрі завершує кар’єру.

В інтервʼю Access Hollywood він заявив, що «йде на пенсію» і ставиться до цього «дуже серйозно».

«Я міг би продовжити [акторський] шлях, але в мене перерва. Мені справді [подобається] спокійне життя. Я зробив достатньо... З мене достатньо», — сказав Керрі.

При цьому актор додав, що двері в кіно назавжди для нього не зачинені. Він може погодитися на зйомки, якщо «ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом».