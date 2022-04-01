NYT: До росії прибули 300 сирійських найманців. Після підготовки їх відправляють на війну в Україну

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VALERY SHARIFULIN/TASS

Щонайменше 300 сирійських найманців приїхали у росії на військову підготовку, щоб далі їхати воювати в Україну.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

За словами західного дипломата та союзника сирійського уряду, вказані 300 солдатів — з підрозділу сирійської армії Башара Асада, який тісно співпрацює з росіянами. Це перша партія найманців. Загалом по Сирії вербувальники складали списки тисяч зацікавлених кандидатів.

Один із вербувальників розповів, що росіяни хочуть відправити в Україну 16 тисяч сирійців. Найманцям обіцяють від $1 000 до $2 000 на місяць. У разі їх смерті їхні сім’ї отримають компенсації.

Генштаб України вже повідомляв, що найманців з країн Близького Сходу будуть залучати до боїв. Найманці прибувають до білорусі та рф. Раніше ЗМІ повідомляли, що росія найняла бойовиків «Хезболли» для війни в Україні — домовились про винайм 800 бійців.