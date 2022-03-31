Золото, роги, хутро, диско-куля та іграшкова залізниця. «Слідство.Інфо» показало, як виглядає резиденція Медведчука на Закарпатті

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Журналісти «Слідство.Інфо» побували в резиденції проросійського політика віктора медведчука у селі Жденієво на Закарпатті.

Ось що вони там побачили.

Маєток займає величезну територію та охороняється співробітниками поліції охорони. Там розташовані кілька будинків, є ставки та гірська річка, відгороджена парканом. Площа угідь медведчука сягає понад 120 гектарів.

Але найцікавіше, звісно, журналісти знайшли всередині. Деревʼяний палац медведчука має кілька входів і ліфт, розрахований на шість осіб, який їде на верхні поверхи.

Ностальгію віктора медведчука за Радянським Союзом втілює червоний автомат «Газированная вода», що стоїть на першому поверсі.

У вітальні на журналістів чекали картини, багатометрові люстри і золотий декор. А також — великий камін із зеленого мармуру та темного дерева, з позолотою і написом латиною «Удача сприяє сміливим».

Також у вітальні віктора медведчука були помічені диско-куля та оленячі роги, прикрашені новорічними гірляндами.

Серед коштовностей — настільний годинник від іспанського бренду Soher. У «Слідство.Інфо» дізналися, що ціна на моделі такого типу стартує від 300 тисяч гривень.

Звісно, не обійшлося без басейну і джакузі з панорамним видом на ліс та гори. Також є спортзал з тренажерами і біговими доріжками, масажний кабінет, спа-зона і сауна.

Меблі стоять на великому шматку лисячого хутра.

Також журналіст знайшли у медведчука залізницю в мініатюрі, яка ніби перегукується із його «золотим вагоном» у Пущі-Водиці.

Через невеликий водоспад із «головного» будинку можна потрапити у «гостьовий», що має кілька обідніх залів, зон для відпочинку та спальних кімнат. Ванні кімнати оздоблені мармуром.

Подекуди можна побачити шкури бурих ведмедів та картини з бурштину.

27 лютого віктор медведчук втік зі свого будинку в Києві. Личаківський районний суд Львова заочно заарештував нардепа та кума володимира путіна за підозрою у державній зраді. Проте українські правоохоронні органи досі не встановили його місцеперебування і просять українців допомогти його знайти.