ЗСУ фіксують часткове відведення військ рф від Києва. В області тривають зачистки від окупантів

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Збройні сили України фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва. Наразі триває звільнення і зачистка від окупантів населених пунктів області.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає «Українська правда».

«За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо 2 варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність, що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі. Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова. Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей», — заявив Грузевич.

Водночас сили ворога навколо Києва немалі, проте найближчим часом будуть «дуже-дуже гарні новини», запевнив Грузевич.