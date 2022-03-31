Президент росії підписав указ про оплату за газ винятково рублями. Це нові правила для «недружніх країн»

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Президент росії путін підписав указ про оплату «недружніми країнами» за газ винятково рублями.

Нові правила запрацюють з 1 квітня. Згідно з указом, російський Газпромбанк має відкрити для країн Заходу два рахунки — в іноземній валюті та в рублях. Спочатку кошти надходитимуть на рахунки в іноземній валюті, потім банк купуватиме за неї рублі, перераховуватиме на рахунок у рублях і платитиме за газ. Також в указі зазначено, що у росії буде спеціальна комісія, яка може видавати дозвіл на оплату газу в іноземній валюті. Крім цього, путін пригрозив, що якщо країни Заходу не будуть платити за газ у рублях, то контракти розірвуть.

Водночас міністри економіки Франції та Німеччини вже заявили, що не платитимуть за газ у рублях, тому що умови контрактів мають зберігатися. Крім цього, вони підкреслили, що не дозволять путіну шантажувати їх. У Німеччині зазначили, що готуються до будь-якого сценарію, навіть повного припинення постачання газу з росії.