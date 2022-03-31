За даними місцевих влад, у полоні окупантів перебувають 24 українські держслужбовці
- Автор:
- Анна Холоднова
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За даними місцевих влад, у полоні росіян перебувають 24 чиновники.
Про це повідомляє «Суспільне» з посилання на інформацію від Офісу президента.
«24 — це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це — особи, які ще перебувають у полоні», — ідеться в повідомленні.
Водночас дані щодо ще двох людей уточнюються.