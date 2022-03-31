Президент Туреччини заявив, що його країна готова стати одним із гарантів безпеки для України

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що його країна готова стати одним із гарантів безпеки для України. Деталі ще будуть уточнюватись.

Ердоган сказав, що перемовини між Україною та росією в Стамбулі «дали значний поштовх мирному процесу».

Президент Туреччини також заявив, що готовий прийняти президентів України і рф для переговорів.

«Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити» — сказав Ердоган.