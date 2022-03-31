Після війни нові будинки в Україні проєктуватимуть з бомбосховищем та укріпленим паркінгом

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Після війни нові будинки в Україні проєктуватимуть з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти «Велике будівництво» та «Енергетична Незалежність», — написав міністр у Facebook.

В Ізраїлі усі нові будинки будуються з бомбосховищем, а у квартирах є кімнати безпеки — індивідуальні бомбосховища у стрижні будинку, який має вистояти в разі потрапляння ракети.

В Україні через обстріли росії знищені сотні тисяч житлових будівель. Найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, а також міста на півночі Київської області та захід Луганської і Донецької областей.