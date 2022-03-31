путін заявив, що припинення вогню у війні з Україною зараз «не є актуальним»

Новини

Omer Messinger / Stringer

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі розповів, що в телефонній розмові президент росії путін висловився проти припинення вогню у війні з Україною. Голова рф заявив, що наразі припинення вогню не є актуальним.

Про це пише СNN.

Драгі також повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови путін сказав йому, що поточні газові контракти залишаються чинними й що європейські країни продовжуватимуть платити в євро і доларах, а не в рублях.

«Я так розумію, але можу помилятися, що конвертація платежу є внутрішньою справою російської федерації», — сказав Драгі.