МВС відновило послугу перереєстрації авто при купівлі або продажу

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У сервісному центрі Міністерства внутрішнїх справ знову можна перереєструвати транспортний засіб при оформленні договору купівлі-продажу, повідомляють у відомстві.

«Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС із проханням відновити послугу перереєстрації транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування», — кажуть у МВС.

«Відсьогодні ми відновлюємо цю послугу. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія — це наше «вистоїмо» для країни», — зазначив заступник міністра Богдан Драпʼятий.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Водіям, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом буде відновлено і здачу практичного іспиту на дорогах загального користування.

Раніше уряд скасував складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.