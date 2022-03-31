TV4: Російські штурмовики порушили повітряний простір Швеції — вони несли ядерну зброю

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Шведський телеканал TV4 Nyheterna з посиланням на джерела повідомляє, що 2 березня два російські штурмовики типу Су-24 і два винищувачі Су-27 порушили повітряний простір Швеції в районі острова Готланд. Су-24 при цьому несли ядерну зброю.

За інформацією телеканалу, порушення було навмисним — це був акт залякування Швеції, яка ще до початку нападу росії на Україну посилила свою оборону, зокрема оборону Готланду.

Порушення тривало близько хвилини, і шведи помітили літаки завчасно. Їх перехопили два винищувачі JAS 39 ​​Gripen. Саме вони побачили і сфотографували озброєння Су-24.

У Збройних силах Швеції не захотіли коментувати озброєння штурмовиків, але заявили, що розцінюють такі дії рф як «свідому дію». «Це дуже серйозно, враховуючи те, що вони — країна, яка веде війну», — заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.