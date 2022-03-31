CNN: Російські нафтові танкери почали все частіше зникати із систем стеження — так вони обходять санкції

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Jon Olav Eikenes / Flickr

Російські нафтові танкери почали все частіше зникати із систем стеження. Це свідчить про те, що вони займаються «темною діяльністю» — навмисно вимикають передатчики, щоб обійти санкції. За даними розвідувальної компанії Windward, темна активність серед афілійованих з росією танкерів сирої нафти зросла на 600% від початку війни рф з Україною, пише CNN.

Так звана темна діяльність, коли суднові транспондери вимикаються на години, в минулому розглядалася американськими чиновниками як практика судноплавства, яка часто використовується для ухилення від санкцій.

«Ми бачимо збільшення кількості російських танкерів, які навмисно вимикають передачу, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцезнаходження та експорт», — сказав в інтервʼю гендиректор Windward Амі Деніел.

Він зазначив, що це відбувається не тільки з сирою нафтою. Подібні тенденції спостерігаються і з іншими нафтопродуктами.