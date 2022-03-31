Близько 17,5 тисячі російських військових загинули у війні з Україною

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Станом на 31 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 17 500 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 ППО, 1 201 одиниця автотехніки та 75 цистерн з ПММ, 22 одиниці спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 83 БПЛА, 135 літаків та 131 гелікоптер, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.