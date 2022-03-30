У Раді зареєстрували законопроєкт щодо компенсацій українцям за зруйноване житло

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Анастасія Волкова / «Бабель»

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт стосовно компенсацій за пошкоджене або знищене житло унаслідок війни.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Проєкт закону передбачає, що українцям нададуть нове житло площею до 150 кв. м.

Також у Раді нагадали, що залишати заявки на компенсацію можна через додаток «Дія». Це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла. Уже йдеться про сотні мільярдів гривень, зазначає депутатка.

Крім цього, законопроєкт передбачає, що людина зможе самостійно обрати місце отримання нового житла.