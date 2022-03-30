За даними «ЧЕСНО» від початку війни росіяни викрали щонайменше 13 голів громад з 6 областей України
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
За підрахунками руху «ЧЕСНО», від початку війни рашисти викрали щонайменше 13 голів громад з 6 областей України.
Цей список може бути неповним, зазначають у «ЧЕСНО», оскільки ситуація постійно змінюється.
Найбільше серед викрадених мерів Херсонщини та Харківщини, а також — міських голів Запоріжжя та Київщини. Серед жертв викрадачів рф є й одна жінка — самовисуванка Ольга Сухенко, міська голова Мотижина на Київщині.
Мера Мелітополя Івана Федорова раніше вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича росіяни відпустили.