За даними «ЧЕСНО» від початку війни росіяни викрали щонайменше 13 голів громад з 6 областей України

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Getty Images / «Бабель»

За підрахунками руху «ЧЕСНО», від початку війни рашисти викрали щонайменше 13 голів громад з 6 областей України.

Цей список може бути неповним, зазначають у «ЧЕСНО», оскільки ситуація постійно змінюється.

Найбільше серед викрадених мерів Херсонщини та Харківщини, а також — міських голів Запоріжжя та Київщини. Серед жертв викрадачів рф є й одна жінка — самовисуванка Ольга Сухенко, міська голова Мотижина на Київщині.

Мера Мелітополя Івана Федорова раніше вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича росіяни відпустили.