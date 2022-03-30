Армія рф застосувала заборонені протипіхотні міни у Харківській та Сумській областях

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська застосували заборонені протипіхотні міни у східній частині Харківської області, заявляють у Human Rights Watch.

Міни виявили українські сапери 28 березня. Відомо, що росія має на озброєнні такі боєприпаси, Україна — ні. Протипіхотна міна, відома як «Медальйон», оснащена сейсмічним датчиком — вона виявляє людину, яка наближається, і викидає заряд вибухової речовини в повітря.

Раніше Human Rights Watch документували використання протипіхотних мін російського походження у понад 30 країнах, у тому числі в Сирії у 2011—2019 роках, в Україні протягом 2014—2015 років та у Лівії 2020-го.

Генеральний штаб ЗСУ також підтверджує використання росією таких боєприпасів у Харківській та Сумській областях.

Детонація заряду та металевих уламків цієї міни може призвести до смерті та травм у радіусі 16 метрів.

Якщо побачите таку міну — у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте поліцію або представників інших силових структур України, попереджають у Генштабі.