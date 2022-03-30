Мінцифри на період воєнного стану спростило умови для вступу у «Дія.City» для ІТ-компаній. Що змінилося?

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На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до «Дія.Сity».

Резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

Податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.

За такими умовами «Дія.City» працюватиме на період воєнного стану. Спрощені критерії поширюються на всі компанії-резиденти, як на нові, так і на чинні.