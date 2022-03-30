Київрада затвердила пільги для столичного бізнесу, щоб стимулювати роботу

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Київрада затвердила пільги для столичного бізнесу, щоб стимулювати його роботу.

Для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плату за договорами зменшать до 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від чинного рівня. Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнений від сплати оренди.

Окремі пільги від міста надаються паркуванням і рекламним компаніям, які розміщують на рекламних площах соціальну та патріотичну рекламу. Також депутати затвердили надання фінансової підтримки транспортним підприємствам міста, зокрема на виплату зарплат їхнім працівникам.