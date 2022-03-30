Міносвіти: Університети продовжують навчання в 17 областях України, у трьох регіонах працюють частково

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

У 17 областях України продовжується навчання в закладах вищої освіти. Частково працюють виші трьох регіонів, а на канікулах перебувають університети трьох областей.

Про це повідомляє у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Професійно-технічні заклади 15 регіонів України повністю поновили дистанційне навчання. Частково продовжено освітній процес у профтехах 8 областей. У двох регіонах навчання у відповідних закладах не розпочалося.

Заклади фахової передвищої освіти працюють у 23 регіонах за дистанційною або змішаною формою. В одній області вони на канікулах.