Міносвіти: Університети продовжують навчання в 17 областях України, у трьох регіонах працюють частково
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
У 17 областях України продовжується навчання в закладах вищої освіти. Частково працюють виші трьох регіонів, а на канікулах перебувають університети трьох областей.
Про це повідомляє у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Професійно-технічні заклади 15 регіонів України повністю поновили дистанційне навчання. Частково продовжено освітній процес у профтехах 8 областей. У двох регіонах навчання у відповідних закладах не розпочалося.
Заклади фахової передвищої освіти працюють у 23 регіонах за дистанційною або змішаною формою. В одній області вони на канікулах.