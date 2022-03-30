У кремлі відмовилися обговорювати долю окупованого Криму

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

У кремлі заявили, що не мають наміру обговорювати долю окупованого Криму. За словами речника російського президента дмитра пєскова, окупований Крим є частиною росії.

«За нашою Конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій рф. Це виключено. Це записано в нашій Конституції. А якихось нюансів переговорів ми обговорювати не будемо», — заявив пєсков.

На переговорах у Стамбулі 29 березня українська сторона запропонувала росії договір, який передбачатиме перемовини між Києвом і москвою щодо долі окупованого Криму протягом наступних 15 років.