Google створить фонд підтримки стартапів в Україні

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Unsplash / Kai Wenzel

Компанія Google оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund — фонду підтримки стартапів в Україні.

Його розмір становить $5 мільйонів. Компанія оголошуватиме обрані українські стартапи на постійній основі — вони отримуватимуть до $100 тисяч у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку і кредити в Google Cloud.

Також компанія запросила українські стартапи скористатися простором кампуса Google for Startups Campus у Варшаві як тимчасовим офісом. Перші кілька стартапів, якими керують переважно жінки, які залишили країну, уже працюють у кампусі.