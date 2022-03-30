Генштаб: В Україні загинули вже 17 300 окупантів

Новини

Станом на 30 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 17 300 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 605 танків, 1 723 ББМ, 305 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 ППО, 1 184 одиниці автотехніки та 75 цистерн з ПММ, 21 одиниця спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 81 БПЛА, 131 літак та 131 гелікоптер, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.