У додатку «Дія» відтепер можна подати заявку на відшкодування збитків через війну

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Getty Images / «Бабель»

У додатку «Дія» тепер можна подати заявку про пошкоджене майно під час війни.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Через російське вторгнення тисячі громадян у різних містах країни залишилися без домівок, тому держава обіцяє допомогти їх відбудувати. Мінцифри запускає процес збору інформації та фіксації збитків, щоб їх відшкодувати.

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Щоб подати заявку треба оновити додаток, у розділі «Послуги» обрати «Повідомлення про пошкоджене майно» і заповнити форму. Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.